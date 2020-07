Political Correctness

„Zigeuner-Viecher“ bedrohen Reporter: RTL entschuldigt sich – aber nicht bei Mitarbeitern

In reißerischer Aufmachung beklagte der Fernsender RTL vor wenigen Tagen, dass seine eigenen Reporter bei Filmaufnahmen angegriffen worden waren. Die Mitarbeiter hatten die Polizei begleitet, als diese gegen Mitglieder einer „Großfamilie“, Neusprech für ausländische Clans, ermittelte. So beklagte RTL:

Eigene Medizin zu schmecken bekommen

Was war passiert? Die Reporter hatten nur die Medizin zu schmecken bekommen, die sie für gewöhnlich austeilen. Und sie reagierten, wie wohl ein Großteil der Menschen reagieren würde: mit Angst.

In ihrer Angst ließen sie ihren Gedanken freien Lauf. Und das passt leider so gar nicht in das politisch korrekte Bild von RTL.

„Zigeuner in Deutschland, die wir mit Hartz-4 unterstützen“

Ein Mitfahrer hatte die Ereignisse gefilmt und das Video auf YouTube gestellt (das Video wurde mittlerweile „aus urheberrechtlichen Gründen“ gesperrt). Darin ist zu hören:

Es werden immer mehr. Die greifen das Fahrzeug an. Die greifen uns an. Wenn was ist, gehst du nach hinten, Schatz, dann werden wir sie zerlegen, die Drecksviecher. Kuck dir das mal an. Für den Zigeuner sind wir Kinderschänder. Kuck dir das mal an. Das sind die Zigeuner in Deutschland, die wir mit Hartz-4 unterstützen. Sie haben eine Straße blockiert, weil sie ja hier die Hoheit haben, in diesem Land. Und hindern uns an der Weiterfahrt. Fahrzeug angegriffen. Sie rufen gerade die restlichen Familien-Mitglieder. Jetzt zeigt er den Mittelfinger.