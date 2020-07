Coronavirus

Alarmismus ohne Ende: Traditioneller Weihnachtsmarkt ist abgesagt!

Jetzt ist es fix: Der Kurfürstliche Weihnachtsmarkt in Schwetzingen, einer Stadt im Nordwesten Baden-Württembergs, wird heuer nicht stattfinden. Das teilte Oberbürgermeister René Pöltl der verblüfften Öffentlichkeit mit:

Wir haben uns in den vergangenen Wochen sehr intensiv und in großer Runde mit der Frage befasst, ob der Weihnachtsmarkt unter den aktuellen Pandemie- und Hygienebedingungen und den Corona-Vorgaben des Landes stattfinden kann. Die klare Antwort ist nein, da wir nicht in der Lage sein werden, den diesjährigen Weihnachtsmarkt unter den gebotenen Sicherheitsmaßnahmen vertretbar durchzuführen.