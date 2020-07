Angela Merkel

Silvana Heißenberg fordert auf CDU-Facebookseite (!) Haft für Merkel

Die Schauspielerin und Buchautorin Silvana Heißenberg, deren berufliche Karriere wegen ihrer kritischen Haltung zu den Zuständen in Deutschland von einem gleichgeschalteten Medienkartell zerstört wurde, entbietet Angelika Merkel Geburtstagsgrüße der besonderen Art: Ausgerechnet auf der Facebook-Seite der CDU, wo der Kanzlerin eher Huldigungen zu ihrem 66. Geburtstag zuteil werden sollen, wünscht Heißenberg Merkel lebenslange Haft.

Bekanntlich hatte die Schauspielerin bereits vor einem Jahr Merkel beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag angezeigt; unzensuriert berichtete damals ausführlich darüber.

„Geburtstagwünsche“ samt Begründung

Silvana Heißenberg lässt es nicht bei den „Glückwünschen“ bleiben und liefert auch die Begründung gleich mit. Und das ebenfalls auf der CDU-Facebook-Seite. Die Grußbotschaft der Schauspielerin hier im vollen Wortlaut:

Diese Hochverräterin hat heute Geburtstag und wird auf der CDU Seite tatsächlich noch von einigen Personen beglückwünscht!

Mein Kommentar auf der CDU Facebook Seite:

Ich wünsche dieser Schwerverbrecherin und Hochverräterin, dass dies ihr letzter Geburtstag in Freiheit ist, und sie schon bald, für all ihre vorsätzlichen Verbrechen am Deutschen Volk, ihre gerechte Strafe erhält und ihr Lebensende im Gefängnis verbringen muss.