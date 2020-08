Nordrhein-Westfalen

„Eine Familie und eine Gruppe von Freunden“ gerät in Streit – Beteiligter stirbt an Stichverletzung

Wieder ein Mordopfer mehr in Deutschland. Die Welt erklärt: Bei einer Auseinandersetzung in Hamm in Nordrhein-Westfalen standen sich „eine Familie und eine Gruppe von Freunden und Bekannten gegenüber“. Der texterischen Kreativität sind kein Grenzen gesetzt! Laut anderslautender Berichte soll es sich nämlich um einen Streit im Ausländermilieu gehandelt haben. Doch das zu erwähnen, ist heute ein Tabu.

51-Jähriger erliegt seinen Stichverletzungen

Einige von den Streithähnen seien schon vor sechs Monaten an einer handgreiflichen Auseinandersetzung beteiligt gewesen. Am Freitag kam es erneut zum Streit, wobei eine Seite Verstärkung holte. Im darauffolgenden Kampf zwischen den rivalisierenden Gruppen kam es dann zu den Stichverletzungen, denen später ein 51-jähriger Beteiligter erlag.

Laut einem Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft soll es bereits drei Beschuldigte geben, die festgenommen wurden. Über die Identität wurde nichts bekannt gegeben. Eine Mordkommission hat nun die Ermittlungen übernommen.