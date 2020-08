Digitale Medien

Danke an unsere Leser! Unzensuriert rangiert vor profil, Salzburger Nachrichten und Falter – ohne jegliche Förderung

Der aktuelle „Digital News Report“, zum sechsten Mal herausgegeben von „Digital News Report Network Austria“, einem Netzwerk-Unternehmen in der Medien- und Nachrichtenbranche, freut. Denn laut den Daten des Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) zur Mediennutzung, die kurz vor dem Coronavirus-Ausnahmezustand erhoben wurden, liegt der Bekanntheitsgrad von unzensuriert bei 20 Prozent!

Bekanntestes und beliebtestes alternative Nachrichtenportal

Vier Prozent lesen unzensuriert regelmäßig und beziehen ihre Nachrichten über unser für Sie kostenfreies Nachrichtenportal. Damit ist unzensuriert das bekannteste und beliebteste alternative Internetmedium.

Unzensuriert lag also schon vor Corona vor dem linken Nachrichtenmagazin profil, den Salzburger Nachrichten oder dem hochsubventionierten linken Falter, um nur einige Beispiele zu nennen. Und seit Beginn der uniformen, von der schwarz-grünen Regierung mit Sonderförderungen gekauften Corona-Berichterstattung sind die Zugriffszahlen beinahe explodiert.

Dank und Auftrag

Zeit, um uns bei Ihnen, sehr geehrte Leserinnen und Leser, zu bedanken! Und zugleich Auftrag, weiterhin wichtige Nachrichten zu liefern, Hintergründe und Zusammenhänge aufzudenken und jene Themen zu bearbeiten, die das Establishment gerne verschweigt.

Alles ohne irgendeine staatliche Förderung, also tatsächlich unabhängig! Wir, die wir hauptsächlich ehrenamtlich für unzensuriert arbeiten, freuen uns über Spenden unserer Leser. Die brauchen wir vor allem für die Technik und die laufenden Kosten für den digitalen Auftritt. Wir bedanken uns dafür sehr herzlich!