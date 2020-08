Der Spiegel

„Spiegel“ muss sich für „Fake News“ entschuldigen

Der Spiegel hatte in seiner unobjektiven Berichterstattung über Corona-Brennpunkte auf Mallorca Fotos von überfüllten Stränden gezeigt, die aber nicht aus diesem Jahr stammten. Anscheinend wollten die Journalisten auf diese Weise das Klischee von angeblich rücksichtslos feiernden, biodeutschen Ballermann-Urlaubern untermalen. Mit einer Entschuldigung redet sich das Blatt nun heraus.

Der Spiegel und die Denkschablonen

Auf Twitter entschuldigte sich das einstige „Sturmgeschütz der Demokratie“ für diese Panne, die jedoch mehr als nur einen Flüchtigkeitsfehler darstellt. Zeigt sie doch, dass das Kernproblem, Bilder und Inhalte redaktiosintern allzu bereitwillig für wahr zu halten, wenn sie zu den inneren Denkschablonen passen, beim Spiegel nach wie vor fortbesteht. Alteingesessene Leser kennen das noch vom Fall Relotius.

Wir haben in einem Beitrag über Tourismus in Corona-Zeiten Fotos von vollen Stränden in Spanien gezeigt. Anders als von uns geschrieben, sind die Bilder aber nicht aus diesem Jahr. Wir entschuldigen uns für den Fehler und erklären hier den Hergang. https://t.co/idznCGzihE

— DER SPIEGEL (@derspiegel) August 4, 2020