Libanon

Brandkatastrophe legt offen: Rücktritt der Regierung bestätigt politisches Versagen

Der Rücktritt der Regierung von Ministerpräsident Hassan Diab beendet ein erst seit Jänner im Amt befindliches Koalitionsbündnis im Libanon. Die heftigen Proteste der Bevölkerung gegen die Regierung, der ein politisch-kulturell-religiöses Proporzsystem zugrunde lag, haben von Tag zu Tag zugenommen und Diab zum Rücktritt gezwungen.

Auch ein neues Regierungsbündnis wird einen Ausgleich zwischen Christen, Schiiten, Sunniten und den anderen politisch-religiösen Minderheiten schaffen müssen, um nicht einen offenen Bürgerkrieg zu provozieren. Staatspräsident Michel Aoun, selbst seit Jahrzehnten im politischen System fest verankert, ist ein Gefangener der fragilen Machtverhältnisse.

„Wiener Zeitung“: Nahost-Experte sieht Systemversagen

Der Politologe und Nahost-Experte Martin Beck sieht in einem Interview mit der Wiener Zeitung ein fortgesetztes Systemversagen als Ursache der gegenwärtigen Krise, die sich auch ohne die Explosionskatastrophe Anfang August früher oder später entladen hätte.

Beck gibt einen Einblick in das politische System des Libanons, das die Basis des derzeitigen Zustandes ist, und das auch bei Neuwahlen nicht geändert würde:

Es ist weiterhin so, dass das Wahlsystem das Wählen nach religiöser Zugehörigkeit begünstigt. So müssen in gewissen Wahlkreisen die Kandidaten etwa Christen oder Sunniten sein. Viele Libanesen wollen dieses System theoretisch sofort abschaffen. Doch in der Praxis profitieren auch viele davon.

Sie wählen klientelistische Parteien, die ihre Wähler dafür an dem korrupten System beteiligen müssen. Deshalb haben viele Libanesen doch auch Angst, dass nichts mehr für sie übrigbleibt, wenn es dieses System nicht mehr gibt.