Einwanderung

Zwielichtige Unternehmen im Dienste der Einwanderungslobby

Wie unzensuriert berichtete, will Großbritanniens Innenministerin Priti Patel aktiv gegen die illegale Einwanderung mittels Schlauchbooten über den Ärmelkanal vorgehen.

Kritik von linker Seite

Kritik setzt sie sich dadurch nicht nur von linken Politikern und Nichtregierungsorganisationen aus, die viel Steuerzahlergeld für die Betreuung der „Flüchtlinge“ abgreifen. Heutzutage machen auch Unternehmen Politik. So der US-Nahrungsmittelhersteller Ben & Jerry’s. Er veröffentlichte auf Twitter:

Hey @PritiPatel we think the real crisis is our lack of humanity for people fleeing war, climate change and torture. We pulled together a thread for you..

— Ben & Jerry’s UK (@benandjerrysUK) August 11, 2020