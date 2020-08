VKI

Anschober rechtfertigt rot-grünen Deal um neuen VKI-Geschäftsführer

Eine Anfragebeantwortung des grünen Konsumentenschutzministers Rudolf Anschober liefert handfeste Indizien für einen von der FPÖ vermuteten Deal rund um die Bestellung des neuen Geschäftsführers des Vereins für Konsumenteninformation (VKI). FPÖ-Konsumentenschutzsprecher Peter Wurm wollte die Umstände rund um die Bestellung des neuen VKI-Geschäftsführers Mag. (FH) Wolfgang Hermann wissen.

Die Antworten des grünen Ressortchefs fallen dazu recht vieldeutig aus. Um einen SPÖ-nahen Manager zu bestellen, spielte plötzlich sogar die Frauenquote in Führungsfunktionen keine Rolle mehr.

Anschober versucht Rolle seines Ministeriums zu erklären

Sich bei einem mutmaßlichen Postenschacher ertappt gesehen, versucht Minister Anschober gegenüber dem österreichischen Parlament noch einmal die Rolle seines Ministeriums zu erklären:

Vorausschicken möchte ich, dass der VKI ein unabhängiger Verein ist, dessen NGO Funktion essentiell für die Aufnahme in europäische und internationale Verbraucherschutzverbände ist. Der Bund, vertreten durch den jeweils für Konsumentenpolitik zuständigen Minister, ist lediglich außerordentliches Mitglied, die Bundesarbeitskammer (BAK) einzige ordentliches Mitglied.

Grüner Minister gibt vollinhaltliche Einbindung seiner Sektion zu

Der grüne Minister am Stubenring gibt die vollinhaltliche Einbindung in die Personalbestellung der neuen Geschäftsführung im VKI zu:

Die Konsumentenschutzsektion war vollinhaltlich von Anfang an (noch vor der Regierungsbildung) bis zur offiziellen Bestellung von Mag. (FH) Herrn Hermann durch den Aufsichtsrat des VKI in die Bestellung eingebunden.

Arbeiterkammer bestellte Personalberatungsfirma Deloitte

Anschober hob die Rolle der SPÖ-geführten Arbeiterkammer als ordentliches Vereinsmitglied hervor, das auch die Ausschreibung in Gang gesetzt habe:

Daher hat auch die BAK die Fa. Deloitte am 05.12.2019 mit der Begleitung des Ausschreibungs- und Auswahlverfahrens zur Besetzung der Position der Geschäftsführung des VKI beauftragt. Die Stelle wurde am 14.12.2019 ausgeschrieben. Ende der Bewerbungsfrist war am 21.01.2020.