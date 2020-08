Wien-Favoriten, Wien-Meidling

Zwei Verletzte bei Messerstechereien mit afghanischer Beteiligung binnen weniger Stunden

Gleich zweimal kam es am Samstag zu blutigen Auseinandersetzungen, bei denen unter anderem zwei Afghanen und ein Staatenloser beteiligt waren. Die erste Auseinandersetzung ereignete sich gegen 14.45 Uhr am Reumannplatz in Wien-Favoriten. Einer der Streithähne, ein 39-jähriger Afghane, rastete bei dem Streit mit seinem 21-jährigem Kontrahenten dermaßen aus, dass er ein Messer zückte, auf den jungen Mann einstach und diesen schwer verletzte.

Mann stiehlt die Tatwaffe – und lässt sie reinigen

Nachdem das Opfer von Beamten der WEGA und anschließend der Wiener Berufsrettung medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, wurde es kurios: Ein 40-jähriger Mann hob das Messer, dass der afghanische Staatsbürger nach seiner Attacke fallen ließ, auf und brachte es zur Reinigung in ein Lebensmittelgeschäft, wie die Polizei mitteilte – die Einsatzkräfte nahmen die Tatverdächtigen fest und stellten die Tatwaffe sicher.

Staatenloser und Afghane streiten sich um Drogen

Nur einige Stunden später, gegen 2.30 Uhr am Sonntag Morgen, kam es zu einer ähnlichen Auseinandersetzung im Bezirk Meidling: Hierbei bekamen sich ebenfalls ein Afghane und ein Jugendlicher in die Wolle, dabei soll es um Drogen gegangen sein. Der 16-jährige Staatenlose soll während des Streits in einer Wohnung beim Gaudenzdorfer Gürtel seinem afghanischen Widersacher einen Stich in den Oberkörper verpasst haben. Der Staatenlose selbst wurde ebenfalls bei der Attacke auch verletzt und nach der Versorgung der beiden Streithähne vorläufig festgenommen – auch hier konnte das Messer, mit dem die Tat begangen wurde, sichergestellt werden, dazu fanden die Beamten auch Spuren von Drogen und eine größere Menge Bargeld.