Dresden

Syrer töten sechsjähriges Kind bei illegalem Autorennen

In Dresden ist am Samstag Abend ein sechsjähriger Junge von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Das Kind wurde mit voller Wucht gegen eine Bushaltestelle geschleudert und dabei schwer verletzt. Es wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo es kurz darauf an seinen lebensgefährlichen Verletzungen verstarb. Die Polizei teilte heute, Sonntag, mit, dass drei Kinder am Samstag Abend um kurz vor 21 Uhr die Budapester Straße in Richtung Stadtzentrum überqueren wollten, wobei der sechsjährige von einem 31-jährigem Syrer und seinem Mercedes erfasst wurde – die beiden anderen Kinder kamen mit dem Schrecken davon.

Verdacht auf illegales Autorennen

Zeugenaussagen deuten darauf hin, dass es sich dabei um ein illegales Autorennen handelte. Gegen den Syrer wird nun wegen fahrlässiger Tötung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Aufgrund des Verdachts auf ein illegales Straßenrennen wurde sowohl gegen den Hauptverdächtigen, als auch gegen den acht Jahre jüngeren Syrer, der bei dem mutmaßlichen Rennen beteiligt war, wegen des Verdachts auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auch bei dem Opfer soll es sich um einen Syrer handeln, die Führerscheine der beiden Verdächtigen wurden inzwischen eingezogen.

Die Polizei Dresden bittet potentielle Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich bei der zuständigen Polizeidirektion zu melden.

🚨Wir suchen #Zeugen nach einem tödlichen Verkehrsunfall am Abend des 22. August auf der Budapester Straße in #Dresden: Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder zur Fahrweise machen? Hinweise bitte an: 0351 483-2233. Mehr dazu hier: https://t.co/qERGcOU97a pic.twitter.com/hd4lmKz1A1 — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) August 23, 2020