FPÖ-Politiker bekunden Solidarität mit Demonstranten in Berlin

Dagmar Belakowitsch: "Unsere Grund- und Freiheitsrechte sind in Gefahr!"

Es wird immer deutlicher, dass viele Menschen kein Verständnis für überbordende Corona-Maßnahmen haben und keine weiteren Einschränkungen ihrer Freiheit hinnehmen wollen. Der Widerstand in der Bevölkerung wächst sowohl in Österreich, als auch bei unseren deutschen Nachbarn. In Berlin hat nun die Demokratie gesiegt und die Corona-Demos können stattfinden. Aber auch in Österreich sind unsere Grund- und Freiheitsrechte massiv gefährdet. Mit den Änderungen des Covid19-Gesetzes bewegen wir uns immer mehr zum totalen Überwachungsstaat. Was plant diese schwarz-grüne Regierung wirklich?

Gepostet von FPÖ am Freitag, 28. August 2020