Coronavirus

Alarmismus der „Kronen Zeitung“ fällt in sich zusammen: Nur 6 Prozent der „Corona-Toten“ starben an Covid-19

Wieder lockt die Kronen Zeitung mit einer reißerischen Corona-Schlagzeile:

Bereits sechs Millionen Infizierte in den USA.

Und weiter heißt es alarmierend: „In den USA hat die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen die Marke von sechs Millionen Fällen überschritten. Das sind fast ein Viertel der weltweit rund 25 Millionen nachgewiesenen Fälle. Mehr als 183.000 Infizierte in den USA starben bereits.“

Studie widerlegt Alarmismus

Zumindest letzter Satz ist falsch. Denn zahlreiche Medien aus Übersee berichten seit gestern, dass wahrscheinlich nur sechs Prozent der US-Corona-Toten tatsächlich an Covid-19 verstorben sind.

Das „Center for Disease Control and Prevention“ (CDC) gab vor wenigen Tagen das Ergebnis einer Studie bekannt, wonach 94 Prozent der „Corona-Todesfälle“ nicht auf das Coronavirus, sondern auf im Schnitt 2,6 lebensbedrohliche Vorerkrankungen der Verstorbenen zurückzuführen sind. Das heißt: Von 153.504 offiziellen Corona-Toten bleiben also nur 9.210 tatsächliche Covid-19-Opfer.

Grippe gefährlicher als Covid-19

Damit fällt auch die Panikmacherei der WHO in sich zusammen. Die Weltgesundheitsorganisation behauptete Anfang März, dass die Sterblichkeit von Covid-19 fast dreieinhalb Mal höher als die einer saisonalen Grippe wäre. Diese Zahl war der Beginn einer unbeschreiblichen, irrationalen Hysterie unter Europas Regierenden, die mit dieser Begründung ganze Volkswirtschaften an die Wand fuhren.

Unter Beachtung der neuesten Erkenntnisse bleibt von der Angstmacherei vor dem Coronavirus nichts mehr übrig. Demnach ist Covid-19 nämlich auch deutlich harmloser als die saisonale Grippe und zwar im Verhältnis von 5 zu 1.