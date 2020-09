Tiroler Tageszeitung

Rote Karte für Corona-Ampel von Gesundheitsminister Anschober

Das grün-gelb-orange-rote Corona-Ampelsystem war noch nicht einmal richtig freigeschaltet, und schon hagelte es bundes-, landes- und kommunalpolitisch rote Karten für die schwarz-grüne Bundesregierung. Im Zentrum der massiven Kritik quer durch alle politischen Lager und bundesstaatlichen Ebenen steht aber einmal mehr der zuletzt reichlich planlos agierende Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Die Tiroler Tageszeitung (TT), sieht gar ein „Malen nach Corona-Zahlen und den Schwarzen Peter für die Bundesregierung“:

Seit gestern wissen wir, wie die Corona-Ampel des Bundes tickt. Grünes Licht gibt es für alle – nur für die Städte Wien, Linz und Graz sowie den Bezirk Kufstein nicht. Die Landesvertreter heulen auf – den Schwarzen Peter hat der Bund. Malen nach (Corona-)Zahlen: So oder so ähnlich funktioniert die gestern in Betrieb gegangene Corona-Ampel des Bundes. Grün war zum Start die dominierende Farbe, die der grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober für die Republik verkünden konnte. Das Bummerl haben vorerst die Städte Wien, Linz und Graz sowie der gesamte Bezirk Kufstein.