Post

Einsparpläne: In Zukunft keine private Post mehr am Montag

Die Deutsche Post hat angekündigt, Privathaushalten ihre Post nur noch an fünf Tagen in der Woche zuzustellen. Am Montag soll sie künftig nicht mehr kommen. Grund dafür sind Einsparmöglichkeiten. Zudem wurde laut news.de auch noch ein Warnstreik für alle Bundesländer angekündigt.

Post stellt Briefzustellung infrage

Für die Post stelle sich die Frage, „ob wir in Deutschland am Montag eine flächendeckende Briefzustellung brauchen“, sagte Vorstandsmitglied Tobias Meyer gegenüber Medienvertretern. Zwar sei die Zustellung von Firmenpost auch am Montag sinnvoll, bei privater Post sei dies jedoch fraglich.

Die Zustelltage werden in Deutschland von der sogenannten Post-Universaldienstverordnung geregelt, die gerade erneuert wird. Die Kommunikationsgewerkschaft DPV (DPVKOM) kämpft dabei für eine Beibehaltung der Sechs-Tage-Zustellung. „Hier darf es keine Einschränkungen geben“, erklärte DPV-Chefin Christina Dahlhaus. „Die Menschen hierzulande erwarten, dass sie auch montags private Post erhalten.“

Serviceverschlechterung für Millionen Bürger befürchtet

Sollte es im Bereich der Briefzustellung zu Einschränkungen kommen, hätte dies nicht nur eine „Serviceverschlechterung für Millionen Bundesbürger“ zur Folge. Dadurch würden auch mehrere tausend Arbeitsplätze bei der Deutschen Post gefährdet, nicht nur im Bereich der Zustellung, sondern auch in den Briefzentren. „Das kann und darf nicht sein“, erklärte Dahlhaus. „Wir brauchen bei der Deutschen Post eher mehr als weniger Personal.“