Hintergrundwissen zur Geopolitik: Chinas Griff nach der Weltherrschaft

Das Gerücht, wonach das Coronavirus seinen Ursprung in China hat, wurde zuletzt nach der UNO-Generaldebatte in New York Anfang der Woche von Peking zurückgewiesen. US-Präsident Donald Trump habe „Lügen“ und „unbegründete Anschuldigungen gegen China“ verbreitet.

Entwicklung tödlicher Biowaffen

Doch diese Debatte birgt neben der direkten Anschuldigung auch den Einblick, wozu China heute in der Lage sein dürfte: Nämlich Erkenntnisse aus Krankheitsstudien zur Erzeugung tödlicher Biowaffen zu nutzen.

Der dahinterliegenden Strategie wird in der aktuellen Eckartschrift nachgegangen. Das postkommunistische Reich der Mitte befindet sich seit vielen Jahren unbeirrbar am Aufstieg. An der wirtschaftlichen Abhängigkeit vieler Staaten lässt sich seine Macht bereits ablesen. Doch China geht es um mehr, es geht um nichts weniger als die chinesische Welthegemonie.

Topaktuelles Hintergrundwissen

Die neueste Eckartschrift liefert Einblicke in die verschiedenen Aspekte der chinesischen Machtbestrebungen. Die Schrift liefert aber auch konkrete Vorschläge für Gegenmaßnahmen, um die Pläne Pekings zu durchkreuzen. Dazu passend der Titel der Schrift: Der Drache und der Adler.

