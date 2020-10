Video aufgetaucht: Moslemischer Grün-Kandidat für Wien-Wahl poltert gegen österreichische Gesetze, Frauenrechte und „Teufel“

Grüner Kandidat für die Wien-Wahl mit bedenklichen Ansichten. Ein Fall von Doppelzüngigkeit? Mir und anderen Kollegen wurde der Ausschnitt eines Videos zugespielt, in dem Abdelati Krimi, der auf Platz 40 der Wahlliste der Grünen zur Wien-Wahl kandidiert, auf Zuschauerfragen antwortet. Es handelt sich um eine arabischsprachige Sendung auf dem Portal InfoGrat mit dem Titel „Live mit Krimi“. Sie richtet sich an ein arabischsprachiges Publikum in Österreich. Die Moderatorin legt ihm eine Frage eines Zuschauers zum österreichischen Scheidungsrecht vor. Abdelati Krimi bringt seine Ablehnung desselben zum Ausdruck, da dieses die Frau schütze. Wörtlich sagt er:„Bei Allah, über dieses Thema haben wir schonmal gesprochen […] Zum Wohlbefinden der Kinder wollen wir zwischen den Eltern schlichten. Es ist etwas Gutes und wir werden versuchen, dieses soziale Problem zu lösen, obwohl wir gegen die Gesetze dieses Landes sind, weil diese Gesetze die Frau schützen und ihr Obsorgerechte geben und auch die Rechte zur Erziehung der Kinder.“ Anschließend fügt er, wie aus der vollständigen Aufnahme der Sendung hervorgeht, an: „Es ist ein großes Problem und wir werden es uns in Zukunft ansehen.“Die Untertitel des Ausschnitts habe ich von zwei arabischsprachigen Kolleginnen prüfen lassen, sie sind korrekt. Von welchem "wir" spricht Krimi hier? Ich habe die Grünen mit diesem Statement ihres Kandidaten konfrontiert. Von der Grünen Frauensprecherin erhielt ich bislang keine Antwort, aber der Landesgeschäftsführer Peter Kristöfel hat nach Prüfung des Videos umgehend reagiert und geantwortet. "Nachdem diese Aussagen tatsächlich so getätigt wurden", so Kristöfel, "stellen wir hiermit klar, dass so eine Position nicht mit den Grünen Grundwerten oder irgendeiner Position der Grünen vereinbar ist.“ Herr Krimi sei zu einer Stellungnahme aufgefordert worden. Er spreche nicht für die Grünen, so Kristöfel, seine Aussagen würden klar abgelehnt. Die Landesleitung werde sich in ihrer regulären Sitzung am 12.10., also nach der Wahl, mit möglichen Konsequenzen befassen, die bis zu einem Parteiausschluss reichen könnten.Auf die Frage, wie jemand mit dieser Einstellung auf einen Listenplatz der Wiener Grünen gelangen konnte, antwortet der Landesgeschäftsführer, bei den Grünen gebe es „kein Zulassungssystem, sofern die Kanditat*innen unseren Grundwerten entsprechen.“In diesem Fall zeigt sich, dass das fehlende Zulassungssystem es ermöglicht, auch dann einen Listenplatz bei den Grünen zu erringen, wenn man diesen Grundwerten nicht entspricht, sofern man seine diesbezüglichen Ansichten in der deutschsprachigen Kommunikation ausreichend verschleiert.Abdelati Krimi stand übrigens auch schon 2019 auf der Wahlliste der Grünen für die Nationalratswahl und ist in der Grünen Wirtschaft aktiv. Es gibt rechtlich keine Möglichkeit, Kandidaten wieder von Wahllisten zu entfernen. Der Kandidat könnte nur selbst auf seinen Listenplatz verzichten. Was aber in einem solchen Fall möglich wäre: Eine klare Ansage der Grünen an Krimi und eine öffentliche Stellungnahme.Abdelati Krimi macht zur Stunde auf FB noch Wahlkampf für die Grünen. Berivan Aslan Heidi Sequenz Ewa Ernst-Dziedzic Meri Disoski Lukas Wurz Birgit Hebein

Gepostet von Nina Scholz am Dienstag, 6. Oktober 2020