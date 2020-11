Terrorismus

15 Verletzte und zwei Tote bei Terroranschlag in Wiener Innenstadt

Montag Abend gegen 20.00 Uhr kam es am Wiener Schwedenplatz zu kriegerischen Szenen. Innenminister Karl Nehammer erklärte gegenüber dem ORF, dass es Verletzte, wahrscheinlich auch Tote gebe. Der Innenminister geht auch von einem augenscheinlichen Terroranschlag aus, dessen Ausgangspunkt die Seitenstettengasse, das Zentrum jüdischer Einrichtungen in Wien, war. Die Wiener Rettung spricht zunächst von „mehreren Verletzten und Toten“.

Täter eröffnen Feuer auf vollbesetze Lokale

Es dürfte mehrere Täter geben, die angeblich mit Langwaffen, mutmaßlich Sturmgewehren, in die in dieser Gegend zahlreichen und angesichts der bevorstehenden Ausgangssperre stark frequentierten Lokale („Bermuda-Dreieick“ und Umfeld bis zum Graben) geschossen haben sollen. Ein Video, von dem die APA berichtet, zeigt, dass einer der Täter in der Seitenstettengasse zunächst einen Mann vor einem Lokal mit einer Langwaffe angeschossen haben und danach mit einer Pistole aus kurzer Distanz neuerlich auf ihn gefeuert haben soll. Insgesamt wurden bisher sechs Tatorte zwischen Morzinplatz und Graben ermittelt.

Augenzeuge überlebte knapp



Ein weiterer Augenzeuge berichtete im ORF, dass er am Morzinplatz zunächst an eine Feuerwerk Jugendlicher dachte, bevor aus der Ruprechtskirche ein Bewaffneter gekommen sei uhnd ihn ins Visier genommen hätte. Er habe sich hinter eine Steinmauer geduckt und sei dann Richtung Rotenturmstraße geflüchtet, wo ihm schon die Polizeikräfte entgegengekommen wären.

Toter mit Sprengstoffgürtel vor Ruprechtskirche

Laut Meldungen gegen 0.20 Uhr soll eben dieser Täter von den Einsatzkräften erschossen worden sein und noch immer vor der Ruprechtskirche liegen und vom Entminungsdiest behandelt werden, da er eine Art Sprengsoff-Gürtel und eine große Menge Munition mitgeführt haben soll. Die Polizei geht daher davon aus, dass auch seine Komplicen schwer bewaffnet und hochgefährlich sind. Auch ein Passant soll laut APA erschossen worden sein. Nach ihnen wird weiterhin mit Hochdruck gefahndet. Inneminister Karl Nehammer rief die Innenstadt-Bewohner auf, sich in Sicherheit zu begeben, die Lokale nicht zu verlassen und öffentliche Plätze zu meiden.

„Hände hoch“: Polizei verbannte Passanten stundenlang in Lokale



Die Lage in der Innenstadt glich Szenen eines Katastrophen-Films. Die Polizei rückte schwerbewaffnet vom Schwedenplatz aus vor, auf der Straße angetroffene Passanten mussten „Hände hoch“ nehmen und wurden unmissverständlich angewiesen, sich sofort in ihre Häuser oder in die nächstgelegenen Lokale oder Hotels zu begeben. Selbst die ORF-Reporter mussten sich aus Hotel-Foyers melden. Auch alle öffentliche Verkehrsmittel durften in der Innenstadt nicht mehr halten. Erst gegen 0.45 Uhr durften die Leute die Lokale auf Anweisung der Polizei wieder geordnet verlassen. Manche Hotels boten erschöpften Betroffenen Zimmer an, andere berichteten laut ORF allerdings auch über Hotels, in denen sie Zuflucht gesucht hatten, die sie hinausgeschmissen hätten.

Jüdische Einrichtungen nicht betroffen

Oskar Deutsch von der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) erklärte im ORF, dass er nichts über einen Anschlag auf jüdische Einrichtungen wüsste, da diese zu dieser Zeit bereits geschlossen, nicht besetzt und daher auch nicht bewacht würden. Die Überfälle sollen sich laut diversen Augenzeugenberichten tatsächlich auf die Lokale konzentriert haben, wobei Täter den Opfern sogar in die Lokale hinein gefolgt sein sollen, um auf sie zu schießen.

Sogar Bundesheer-Jagdkommando im Einsatz

Laut APA patrouillieren inzwischen auch Bundesheersoldaten in der Wiener Innenstadt. Das Militär übernimmt sämtlichen Objektschutz potentiell gefährdeter Objekte (etwa Botschaften) in der Bundeshauptstadt, und Teile des Jagdkommandos stehen zur Unterstützung der Terrorismusbekämpfung zur Verfügung.

Kurz: „Widerwärtiger Terroranschlag“

Bürgermeister Michael Ludwig spricht davon, dass wahllos auf Passanten und Personen in Gastgärten geschossen wurde. Bundeskanzler Sebastian Kurz erwähnte in einer Stellungnahme geegenüber der APA einen „widerwärtigen Terroranschlag, dem wir uns niemals einschüchtern lassen und dessen Angriffe wir mit allen Mitteln verfolgen werden“.

Mehre Tote, 15 Verletzte

Laut Aussagen der Wiener Rettung gegenüber dem ORF gab es – neben dem toten Täter und dem toten Passanten – 15 Verletzte, sieben davon teils schwerst verletzt, die bereits in Wiener Spitäler eingeliefert wurden. Ein zunächst als tot gemeldeter Polizist befindet sich zum Glück unter den Verletzten und ist außer Lebensgefahr.

Hintergründe noch unklar

Ob es einen antisemitischen oder islamistischen Hintergrund gibt, kann bisher weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. Sämtliche Polizeieinheiten sind im Einsatz, nach potentiellen Tatverdächtigen wird nach wie vor in ganz Wien gefahndet. Über Ausgangslage und Hintergründe besteht noch völlige Unklarheit.

Polizei-Anordnung sticht Ausgangssperre

Paradoxon: Aufgrund der strikten Anweisungen der Polizei, die Lokale, in die Leute geflüchtet waren bzw. in denen sich viele schon dort aufhielten, bis auf Wiederruf nicht zu verlassen, könnte es bereits beim Inkrafttreten der Ausgangssperre ab Dienstag, 0.00 Uhr, zu großflächigen Übertretungen dieser Anordnung kommen.

Parlaments-Sondersitzung findet nicht statt

Die für Dienstag angesetzte Sondersitzung des Nationalrats zur Abschaffung der „Hacklerregelung“ findet aufgrund der aktuellen Ereignisse nicht statt. Stattdessen solle es eine eigene Sonder-Präsidiale zum Anlass geben.

Reaktionen aus Deutschland und Frankreich

Beileids-Bekundungen kamen umgehend aus Deutschland und von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der selbst von ähnlichen Anschlägen in der jüngsten Zeit betroffen war.

Keine Schulpflicht für Dienstag

Inneminister Nehammer gab in einer Ansprache via ORF bekannt, dass es „keine Schulpflicht für Kinder“ am heutigen Dienstag gebe, um der Polizei ihre Arbeit nach Verfolgung der Täter zu erleichtern, es soll sich möglicherweise nur um einen, aber schwer bewaffneten Verdächtigen handeln. Ein Polizeisprecher kündigte die Einrichtung eines Sonder-Einsatzstabes an. Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl garantierte umfassende Aufklärung mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Um 6.00 Uhr Früh soll es die nächsten Informationen via ORF zu den Anschlägen geben.

Wiener Polizei ersucht Zeugen um Videos und Fotos

Wenn Sie Videos oder Fotos des derzeitigen Einsatzes im 1. Bezirk haben – HIER uploaden, NICHT in sozialen Medien verbreiten! So können Sie uns unterstützen! Bitte um zahlreichen RThttps://t.co/FQ2he2MMPs #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020