Migrantengewalt

„Türkische Helden von Wien“ in Wirklichkeit „graue Wölfe“ mit Sympathien für Terror

Nach dem verheerenden Terroranschlag von Wien bemüßigten sich Medien sowie Politik, zwei türkischstämmige Männer als heldenhafte Retter und gleichzeitig auch als Beispiel gelungener Integration zu feiern. Sogar Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) lobte die Türken im Nationalrat. Damit wollten Linke vor allem rasch verdeutlichen, dass nicht der Islam oder fehlende Integration die Ursache des Terroranschlags war und die Multi-Kulti-Gesellschaft doch funktioniere. Doch Recherchen ergaben nun, dass die beiden „Kampfsportler“ Recep G. und Mikail Ö. keine unbeschriebenen Blätter sind.

Erdoğan-treue Türken und „graue Wölfe“

Vor allem Erdoğan-kritischen Kurden sind die beiden Männer bestens bekannt. Es soll sich bei ihnen um fanatische Nationalisten und auch Anhänger der ultra-nationalistischen „grauen Wölfe“ handeln. Sie sollen zudem bei den türkisch-kurdischen Ausschreitungen im Sommer in Wien-Favoriten beteiligt gewesen und kurdische Demonstranten gejagt haben. Diverse Videos belegen jedenfalls die Teilnahme beider:

Mikail Özen in Aktion als zu sehen min 4:30,18:40 ⤵https://t.co/fVP8KVGJIV◀ pic.twitter.com/Nu4z8HsNQX — SerbInnen gegen Rechts (@serbinnen) November 5, 2020

Kurdische Demonstranten in Wien nannte einer der beiden auf Facebook zudem „ehrlose Hunde“, Fotos mit Bomben beschrieb man mit „Diese Bombe soll in den Hintern der Verräter in Afrin. Inshallah sterben genug von euch ihr H*renkinder“:

Der Retter von Wien hier auf Facebook wie er getrieben von seiner türkischen Rassenideologie friedlich protestierende Kurd*innen ausspäht und sie „Ehrenlose Hunde“ nennt. Sicher kein Held im Kampf gegen Terror. pic.twitter.com/LifWg7JvNa — Dastan Jasim (@DastanJasim) November 3, 2020

Viele Fotos belegen zudem, dass die Türken immer wieder mit dem verbotenen Wolfsgruß posierten:

Die "Helden von Wien" sind türkische Faschisten & Islamisten!

Recep Gültekin zum Terroranschlag 2016 in Berlin "Mir tut es überhaupt net leid was in Berlin passiert ist" Mikail Özen macht das Zeichen der faschist. Grauen Wölfe,lässt seinen Namen auf eine Bombe in Afrin schreiben! pic.twitter.com/Ojag6fqUan — Azad Yusuf Bingöl (@AzadBingoel) November 3, 2020

Terror von Berlin begrüßt

Ebenso kursiert im Internet ein Screenshot des Twitter-Accounts von einem der beiden Türken. Auf diesem schrieb er am 19. Dezember 2016, anlässlich des Terroranschlages auf dem Berliner Breitscheidplatz (mittlerweile gelöscht):

mir tut es überhaupt ned leid was ihn Berlin passiert ist.

Recep Gültekin wird von Medien und Politikern als Stern am Multikulti-Himmel und einer der "Helden von #Wien" gefeiert.

Damals beim #Breitscheidplatz war der smarte Graue Wolf noch nicht so ein Philanthrop.https://t.co/QZvmIYQIQc pic.twitter.com/GGY3EOytUg — Hartes Geld (@Hartes_Geld) November 3, 2020

Gegenüber dem Standard gab er das Posting zu und sprach „von einem Fehler“. „Jeder ist mal verrückt in seinem Leben“.

Erdogan nutzt Türken für Propaganda

In der Türkei nutzte Machthaber Recep Tayyip Erdoğan die mediale Hysterie rund um die „Helden von Wien“ für seine eigene Propaganda. Er rief beide persönlich an und sprach mit ihnen über die heldenhafte Tat und wie „schwer“ es beide sicher in Österreich gehabt haben aufgrund von „Rassismus“ und Ausgrenzung.