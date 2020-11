Terrorismus

Bundespräsident will IS-Kämpfern österreichische Staatsbürgerschaft lassen

Eine uralte Forderung der Freiheitlichen, IS-Kämpfern und -Sympathisanten die österreichische Staatsbürgerschaft zu entziehen, wird nach dem Terroranschlag in Wien heftig diskutiert. Doch Bundespräsident Alexander Van der Bellen schweigt.

Van der Bellen verteidigt im ORF Staatsbürgerschaft für IS-Kämpfer

Van der Bellens Wortmeldungen zu den Ereignissen vom 2. November gingen über die übliche Betroffenheitsrhetorik nicht hinaus. Zur Causa „Staatsbürgerschaft“ sagte er nichts. Wen wundert’s, hat er doch im Bundespräsidenten-Wahlkampf 2016 bei der Fernsehkonfrontation mit Norbert Hofer eindeutig dafür plädiert, Personen, die für den „Islamischen Staat“ (IS) kämpfen oder für dessen Ideologie Sympathie hegen, die österreichische Staatsbürgerschaft NICHT zu entziehen.

Mitglied der Fremdenlegion wird Staatsbürgerschaft entzogen

Hofer sagte in dieser Sendung:

Bedenken Sie, dass wir im Jahr zirka 200 IS-Rückkehrer haben. Sie sind österreichische Staatsbürger, die für den Islamischen Staat in diese Teufelsschlacht ziehen. Und was macht der Staat? Wenn sie zurückkommen, werden Sozialarbeiter beschäftigt, die sich um diese Menschen kümmern, die versuchen, sie wieder zu integrieren. Für mich ist das ein Risiko (…) Wenn Sie sich heute der Fremdenlegion anschließen, dann verlieren Sie die Staatsbürgerschaft. Wenn Sie sich aber in Österreich dem Islamischen Staat anschließen, dann verlieren Sie nicht automatisch die Staatsbürgerschaft. Und das ist der große Fehler. Ich sage, wenn jemand das tut, für den Islamischen Staat kämpft, dann hat er die österreichische Staatsbürgerschaft zu verlieren und darf nie mehr nach Österreich zurückkehren.