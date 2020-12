Geschlechtergleichheit

Wichtigstes Uni-Anliegen der schwarz-grünen Bildungspolitik: „Doktorix“

Als hätten wir derzeit keine anderen Sorgen! In den Eckpunkten der Novelle für das Universitätsgesetz finden sich zum ersten Mal geschlechtsspezifische akademische Grade.

Akademischer Titel anderen Geschlechts

Unter dem Punkt „Weitere Verbesserungen“ heißt es:

Zum ersten Mal wird es in Österreich möglich sein, geschlechtsspezifische akademische Titel in abgekürzter Form in öffentlichen Urkunden, also zB. im Reisepass oder im Personalausweis, zu verlangen. Das war bis dato nicht gegeben –und das ist nicht nur in weiblicher oder männlicher Form, sondern auch in Form eines anderen Geschlechts möglich: Maga-Dipl.Ingin -Dr.x