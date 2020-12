Fußball

Buhrufe für Fuballer-Kniefall: Linke Medien hetzen gegen Fußballfans

Mehr als ein halbes Jahr nach dem Tod des schwarzen Kleinkriminellen George Floyd hat die „Black Lives Matter“-Bewegung (BLM) den englischen Profifußball fest im Griff. Seitdem der Spielbetrieb nach der Corona-bedingten Unterbrechung im Juni wieder aufgenommen wurde, knien die Spieler vor jedem Anpfiff nieder, um gegen vermeintlichen (und immer nur weißen) Rassismus und angebliche Polizeigewalt zu protestieren.

Für Mainstreammedien ist es „eine Schande“

Das funktionierte monatelang reibungslos vor leeren Rängen. Am vergangenen Wochenende waren jedoch erstmals wieder Fans in den Stadien erlaubt, und die sorgten beim Zweitligaspiel zwischen dem Millwall FC und Derby County für Aufsehen; jedenfalls gemessen an der Berichterstattung. „Rassismus“, „beschämend“, „ist das Faschismus?“, waren einige der Schlagworte, die das Spiel im Süden Londons in der Berichterstattung begleiteten. Der Spiegel bezeichnete es als „eine absolute Schande“.

Was war geschehen? Als die Spieler vor dem Anstoß niederknieten, beziehungsweise ein schwarzer Spieler mit emporgereckter Faust stehen blieb, äußerte ein Teil der 2.000 Zuschauer mit Buh-Rufen seinen Unmut darüber. Nach der 0:1-Niederlage distanzierte sich Millwall von seinen Anhängern. In einer Stellungnahme kündigte der Verein an, „alles zu tun, um eine treibende Kraft zu sein und sicherzustellen, dass der Verein bei den Antidiskriminierungsbemühungen des Fußballs weiterhin an vorderster Front steht“. Club-Boss Gary Rowett sagte dem Sender Sky, er sei „enttäuscht“ über die Vorkommnisse.

Medien schlagen auf Fans ein

Derby-County-Trainer Wayne Rooney nannte die Buh-Rufe ein „schandhaftes und gedankenloses Verhalten“. Der Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft betonte, sein Club repräsentiere die gesamte Gesellschaft in all ihren Schattierungen, unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht oder Sexualität. Warum er dann nicht auch diejenigen beschützt, die eine andere politische Meinung haben und keinem toten Kleinkriminellen gedenken wollen, fragte ihn von den Mainstreammedien niemand.

Während englische Massenmedien wie The Mirror einseitig auf die Fans einschlugen und schwarze Spieler zum Spielerstreik aufriefen, waren die Reaktionen in den sozialen Medien deutlich differenzierter. Fans anderer Vereine äußerten ihre Unterstützung für die Millwall-Anhänger. Verbunden wurde das mit dem Hinweis, dass die Stadionbesucher die Nase voll hätten von den politischen Erziehungsversuchen beim Sport und der Vereinnahmung des Spiels.

Widerstand gegen linke Identitätspolitik

In die gleiche Kerbe schlug auch das libertäre Online-Magazin Sp!ked. In einer Abrechnung mit den Fußball-Chefitäten und dem Establishment des Landes brach es eine Lanze für die Arbeiterklasse, die sich nicht so benehme wie gewünscht. Denn diese käme ins Stadion, um ein Spiel zu sehen, und nicht ein „weiteres Spektakel der gehorsamen Unterwerfung unter die Identitätspolitik“. Die Buh-Rufe seien keineswegs ein Ausdruck von Rassismus gegen Schwarze, sondern gegen die Instrumentalisierung des Sports.

Millwall hatte in der Vergangenheit wegen seiner Hooligans einen äußerts schlechten Ruf. Daran versucht die Berichterstattung wegen der Vorkommnisse vom Samstag anzuknüpfen. Sollten sich die Schlachtenbummler weiterer Clubs jedoch davon unbeeindruckt ein Vorbild an dem Verein aus London nehmen, könnten die BLM-Rituale als das entlarvt werden, was sie sind: eine von oben verordnete Choreographie für linke Identitätspolitik.

Warum wird echten Helden nicht gedacht?

Als 2017 islamistische Attentäter in London Passanten mit Messern angriffen und acht Menschen töteten, stellte sich ihnen ein Millwall-Anhänger mit den Worten „fuck you, I’m Millwall“ entgegen. Roy Larner wurde von den Terroristen verletzt, konnte jedoch anderen Menschen dadurch ermöglichen, sich in Sicherheit zu bringen. In England wurde er als „Löwe der London Bridge“ gefeiert. Für ihn machen die Fußballer keine Kniefälle.