Genderwahn

Überraschende ARD-Wortmeldung gegen Gender-Sprech: Lenkt nur ab

Der ARD-Chef Tom Buhrow hat sich überraschend gegen das Verwenden von sogenannter „gendergerechter“ Sprache im Fernsehen ausgesprochen, wie RND.de berichtet. Gegenüber dem Spiegel erklärte Buhrow:

Ich kann Ihnen sagen, was meine persönliche Meinung dazu ist: In der Schriftsprache finde ich es in Ordnung, in der gesprochenen Sprache wirkt es auf mich künstlich, und bislang ist es nicht in den Alltagsgebrauch übergegangen. Es ist ähnlich wie mit der Kleidung. Alles, was irgendwie ablenkt, führt dazu, dass man sich nicht mehr auf das Thema konzentriert.