Political Correctness

Nach James Bond jetzt auch Batman Afro-Amerikaner!

Nach James Bond fällt jetzt schon wieder eine bekannte Filmfigur der „Political Correctness“ zum Opfer. Im neuen Band, der Anfang des Jahres erscheint, wird erstmals ein Afro-Amerikaner namens Tim Fox die Heldenfiigur von Batman verkörpern.

Der „echte Batman“ stirbt

In der im Jänner erscheinenden vierteiligen Comic-Serie übernimmt ein Schwarzer die Rolle als Beschützer von Gotham City, nachdem der „echte Batman“ Bruce Wayne verstirbt. Der linksliberale Drehbuchautor John Ridley („12 Years a Slave“) schreibt dazu: „Meine Söhne sind zum ersten Mal wirklich begeistert, was ich mache.“

