Coronavirus

Verschärfte Einreisebestimmung: Hat die Regierung EU-Text falsch übersetzt?

Nicht nach, sondern innerhalb von fünf Tagen sollte getestet werden, wenn jemand aus einem fremden Land zurückkehrt. Das vermutet ein Arzt, der in einer Aussendung den Verdacht hegt, dass die Regierung den EU-Text falsch übersetzt hat.

„Freitesten“ erst nach fünf Tagen

Seit 19. Dezember gilt eine neue Quarantäneverordnung in Österreich. Demnach kann sich ein Rückkehrer, der zum Beispiel seine Eltern im Ausland besuchte, erst nach fünf Tagen „freitesten“. Bis dahin muss man in Quarantäne bleiben. Diese Anordnung stößt auf massive Kritik, für viele ist sie unverständlich und schikanös.

Hängt diese verschärfte Einreisebestimmung aber mit einem lapidaren Übersetzungsfehler zusammen? Die schwarz-grüne Regierung, bekannt für ihre Pannen und verfassungswidrigen Verordnungen, könnte auch hier einen Fehler gemacht haben. Denn sie beruft sich bei der Einreisebestimmung explizit auf eine EU Empfehlung.

In dieser heißt es:

Im Original auf Englisch:

(…) tests may be sensitive enough to detect cases with high viral load, … up to five days from symptom onset.