Zahlen-Trickserei verantwortlich für die vielen „Corona-Toten“ in jüngster Zeit?

Viele Österreicher werden sich schon seit Wochen fragen, warum ausgerechnet jetzt, seit November, angeblich viel mehr Menschen am Coronavirus sterben als in den acht Monaten davor. Wer dabei an Zahlen-Tricksereien dachte, könnte gar nicht so falsch liegen, denn tatsächlich wird jetzt anders gezählt als vorher.

Absurde Zählweise der WHO übernommen

„Die jüngste Umstellung der Zählweise von Corona-Toten in Wien hat einen Umstand öffentlich gemacht, der völlig unglaublich ist. Denn nun werden in ganz Österreich die absurden Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation WHO umgesetzt, wonach jeder Mensch, der irgendwann in seinen letzten vier Lebenswochen positiv auf das Coronavirus getestet wurde, als ‚Corona-Toter‘ zählt“, kritisierte heute, Mittwoch, FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl.

Gleich um 15 Prozent mehr Todesfälle als vorher

Das führe dazu, dass sich in der Statistik nicht nur Menschen fänden, die am oder mit dem Coronavirus gestorben sind, sondern auch Tote ganz ohne das Coronavirus. Und zwar gar nicht wenige, wenn alleine durch die Umstellung in Wien plötzlich 135 Todesfälle dazukamen. „Das sind fast 15 Prozent der zum Zeitpunkt der Umstellung für Wien angegebenen Todesfälle. Hochgerechnet auf ganz Österreich bedeutet dies, dass etwa 840 der aktuell rund 5.650 erfassten Todesfälle tatsächlich überhaupt keinen Bezug zum Coronavirus hatten“, rechnet Kickl vor.

Regierung bestimmt, wer „krank“ ist oder stirbt

„Absurdität ist offensichtlich ein wesentliches Merkmal sämtlicher Corona-Statistiken. Einerseits werden positiv getestete Personen, die überwiegend symptomlos bleiben, in der Statistik präsentiert, als wären sie allesamt krank. Andererseits muss man wohl auch bei den stationär aufgenommenen, bei den intensivmedizinisch behandelten und sogar bei den verstorbenen Personen beträchtliche Anteile wegrechnen“, so Kickl. Denn viele müssten wohl auch ohne Corona wegen bereits bestehender Erkrankungen ins Spital oder sogar auf die Intensivstation. Und manche würden eben sogar versterben, ohne dass Corona dafür auch nur irgendwie ursächlich war.

Weiter Maßnahmen ohne zahlenbasierte Evidenz

„Vor diesem völlig intransparenten Statistik-Hintergrund ist die Selbstgefälligkeit, mit der Kurz, Anschober und Co. die Bürger mit ständig neuen Maßnahmen quälen, umso unverständlicher. Mit solchen Methoden wird man es nie schaffen, zahlenbasierte Evidenz zur Evaluierung von Maßnahmen zu gewinnen“, so der FPÖ-Klubobmann.