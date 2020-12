Balkan

Österreich stellt ausländischen CoV-Patienten Intensivstationen zur Verfügung

Wie jetzt bekannt wurde, stellt Österreich ausländischen CoV-Patienten Betten in den Intensivstationen zur Verfügung. Das Klinikum Klagenfurt nahm heute, Samstag, einen Intensivpatienten aus Montenegro auf.

Angebot gilt für alle Westbalkan-Länder

Außenminister Alexander Schallenberg (parteilos im Kurz-Regierungsteam) hat dies auf der Ministeriums-Homepage kundgetan und seinen Amtskollegen der Westbalkan-Länder das Angebot unterbreitet, bei Bedarf Intensivpatienten zur Versorgung in österreichische Spitäler zu bringen. Schallenberg sagte zudem:

Rasche Hilfe und Solidarität mit Montenegro sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Auch in Zeiten der Krise steht Österreich seinen Partnern am Westbalkan zur Seite. Mein aufrichtiger Dank gilt dem Land Kärnten und dem Klinikum Klagenfurt am Wörthersee, das sich sofort bereit erklärt hat, die intensivmedizinische Betreuung des Patienten zu übernehmen.