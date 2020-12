Coronavirus

Kurz bei erster Corona-Impfung dabei: FPÖ weist Propaganda-Show in Ostblockmanier zurück

Kritik muss sich ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz für seine „Impfungs-Show“ gefallen lassen. FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl bringt es stellvertretend für seine Partei auf den Punkt:

Mit den heute medial übertragenen ersten Covid-19-Impfungen in Anwesenheit von ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz wird in der österreichischen Innenpolitik ein neuer Tiefpunkt erreicht. Kurz zieht dabei eine Propaganda-Show in Ostblockmanier ab und missbraucht auch noch hochbetagte Risikopatienten als Statisten für seinen Auftritt als Impf-Propagandist. Hier fallen alle Schranken des Patienten- und Datenschutzes.