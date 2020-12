Coronavirus

US-Behörde warnt Allergiker vor schweren Schockreaktionen nach Corona-Impfung

Bei der Verabreichung des Pfizer-BioNTech-COVID-19-Impfstoffs traten bei mehreren behandelten Personen anaphylaktische Schocks, also akute und lebensbedrohliche, schwerwiegende allergische Reaktionen, auf. Das CDC (Centers for Disease Control and Prevention, eine Behörde des amerikanischen Gesundheitsministeriums) untersucht jetzt, ob die betroffenen Personen eine entsprechende medizinische Vorgeschichte haben.

Das CDC warnte bereits im Vorfeld vor Problemen bei Impfungen

In einem vor wenigen Tagen veröffentlichten Bericht legt die amerikanische Behörde eine Art Anleitung im Umgang mit schweren allergischen Schockreaktionen bei Behandlungen mit dem Impfstoffen von Pfizer-BioNTech und Moderna vor. Die Experten empfehlen die Vakzine nur zu verabreichen, wenn eine anschließende medizinische Behandlung bei einer etwaigen allergischen Schockreaktion sofort möglich ist. Dazu stellt die Behörde eine Liste mit diversen medizinischen Utensilien auf, die während jeder Impfung für Ärzte verfügbar sein müssen.

Anschließend an die Impfung empfiehlt das CDC, dass Personen, die einen Pfizer-BioNTech-COVID-19-Impfstoff erhalten, nach der Behandlung unter ärztlicher Beobachtung bleiben: Allergiker mindestens 30 Minuten, alle Personen ohne bekannten Vorerkrankungen 15 Minuten lang.

US-Experten sammeln „unerwünschte Reaktionen“

Das Centers for Disease Control ruft in seinem Bericht Ärzte und medizinisches Fachpersonal weltweit dazu auf, bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen direkt nach einer Corona-Impfung der Behörde umgehend Meldung zu erstatten.