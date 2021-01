Coronavirus 10. Jänner 2021 / 07:42

Fast ein Roman: 33 Seiten Beipackzettel, über die der Patient aufgeklärt werden muss

Er ist 33 Seiten lang, der Beipackzettel zum Corona-Impfstoff, den Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) für die Österreicher gekauft hat. Über ihn muss, wie bei allen anderen Medikamenten, der Patient aufgeklärt werden.

Warnung an Mütter

Die Nebenwirkungen, die Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten und die Langzeitfolgen sind nicht bekannt. Auch werden in den Mainstream-Medien werdende Mütter nicht explizit vor der Corona-Impfung gewarnt, obwohl es im Beipackzettel heißt:

Es liegen nur begrenzte Erfahrungen mit der Anwendung von Comirnaty bei Schwangeren vor. Tierexperimentelle Studien lassen nicht auf direkte oder indirekte schädliche Wirkungen in Bezug auf Schwangerschaft, embryonale/fötale Entwicklung, Geburt oder postnatale Entwicklung schließen (siehe Abschnitt 5.3). Die Verabreichung von Comirnaty in der Schwangerschaft sollte nur in Betracht gezogen werden, wenn der potenzielle Nutzen die möglichen Risiken für Mutter und Fötus überwiegt.