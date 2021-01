Coronavirus 11. Jänner 2021 / 18:46

Jahresbilanz 2020: Das blieb von der Panikmacherei von Kanzler Kurz

Bundeskanzler Sebastian Kurz und seine schwarz-grüne Regierung haben Österreich 2020 gründlich an die Wand gefahren: Die Wirtschaft wurde zu weiten Teilen stillgelegt, die Schulen geschlossen, die Bürger eingesperrt. Und als moderner Gesslerhut wurde noch das Maskentragen und Abstandhalten draufgesetzt.

Unvergleichliche Anngstmacherei

All das wurde mit der Begründung verordnet, dass ein schreckliches Virus wüte, gegen das es kein anderes Mittel gebe. Im März erklärte Kurz, dass „bald jeder von uns jemanden kennen werde, der an Corona gestorben ist.“ Hätte die Regierung Mitte des Monats nicht den “Lockdown” verkündet, hätte Österreich „bis zu 100.000 Tote“ erleben können, erklärte der Kanzler Anfang April, und noch kurz vor Weihnachten sagte er:

Es sterben täglich über 100 Menschen am Coronavirus.

All diese Aussagen erzeugten berechtigte Angst in der Bevölkerung. Entsprechend groß war auch die Akzeptanz der Corona-Radikalmaßnahmen.

Vorläufige Jahresbilanz 2020



Bis für wenige Tage im Dezember liegen jetzt die Daten vor, mit Hilfe derer man abschätzen kann, ob diese Panikmacherei gerechtfertigt war. Bei Statistik Austria finden sich der jährliche Bevölkerungsstand für die Republik Österreich und die Sterbefälle für die vergangenen 75 Jahre. 1946, das erste Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, ist das erste Jahr dieser ununterbrochenen Erfassungsreihe.

Höhere Sterblichkeit als 2018 und 2019

Daraus lässt sich eine Sterblichkeitsrate (also das Verhältnis Anzahl der Toten zur Einwohnerzahl) errechnen, die für den Vergleich mit der Sterblichkeit im Jahr 2020 die wichtigste Zahl darstellt, um die Inzidenz und Relevanz von Covid-19 anhand absoluter Zahlen ablesen zu können.

Demnach weist das Jahr 2020 tatsächlich einen Anstieg der Sterblichkeitsrate zu den unmittelbaren Vorjahren auf. Im Vergleich zum Jahr davor lag die Sterblichkeitsrate 2020 um 0,06 Prozent höher. Und auch im Jahr 2018 verstarben prozentuell weniger Österreicher und zwar um 0,05 Prozent.

Keine Übersterblichkeit im langjährigen Vergleich



Im größeren Vergleich zeigt sich aber, dass im Jahr 2020 keineswegs außergewöhnlich viele Österreicher verstorben sind.

Denn in den 75 Jahren seit Kriegsende sind in 22 Jahren weniger Menschen (im Vergleich zur Bevölkerungszahl) als 2020 gestorben. Aber in 51 Jahren lag die Sterblichkeit höher, sind also mehr Menschen gestorben als 2020, meist sogar deutlich mehr. Vor 1984 lag die Sterblichkeit konstant zwischen 20 und 30 Prozent höher, was wohl auch der damals schlechteren medizinischen Versorgung geschuldet sein wird.

Auch 1996 höhere Sterblichkeit als 2020

Doch auch Mitte der 1990er Jahre war die relative Sterblichkeit höher als 2020. Die Jahre 1969/1970 bilden mit 1,32 Prozent den traurigen Höhepunkt in Österreichs Sterblichkeit. Damals gab es ein Drittel mehr Tote als 2020.

Grund dafür war die Hongkong-Grippe, ein Subtypus der Asiatischen Grippe. Doch kaum jemand, auch von den Älteren, erinnert sich noch an die Grippewelle von damals, während das Corona-Jahr 2020 wohl niemand vergessen wird.

Jahr Bevölkerung Sterbefälle Sterblichkeitsrate 1946 7.000.000 94.077 1,34 Prozent 1947 6.971.000 90.027 1,29 Prozent 1948 6.953.000 84.213 1,21 Prozent 1949 6.943.000 89.247 1,28 Prozent 1950 6.935.000 85.710 1,23 Prozent 1951 6.935.000 88.253 1,27 Prozent 1952 6.926.464 83.372 1,20 Prozent 1953 6.929.081 83.399 1,20 Prozent 1954 6.935.884 84.632 1,22 Prozent 1955 6.944.534 84.995 1,22 Prozent 1956 6.949.235 86.824 1,25 Prozent 1957 6.955.483 89.298 1,28 Prozent 1958 6.976.236 85.980 1,23 Prozent 1959 6.998.479 87.970 1,25 Prozent 1960 7.030.182 89.603 1,27 Prozent 1961 7.064.693 85.673 1,21 Prozent 1962 7.107.904 90.854 1,27 Prozent 1963 7.151.824 91.579 1,28 Prozent 1964 7.199.798 89.081 1,23 Prozent 1965 7.293.973 94.273 1,29 Prozent 1966 7.350.159 91.440 1,24 Prozent 1967 7.406.837 95.438 1,28 Prozent 1968 7.426.968 96.014 1,29 Prozent 1969 7.455.142 98.715 1,32 Prozent 1970 7.479.030 98.819 1,32 Prozent 1971 7.521.933 97.334 1,29 Prozent 1972 7.566.469 95.323 1,26 Prozent 1973 7.605.760 92.768 1,22 Prozent 1974 7.592.316 94.324 1,24 Prozent 1975 7.565.489 96.041 1,27 Prozent 1976 7.565.561 95.140 1,25 Prozent 1977 7.571.299 92.402 1,22 Prozent 1978 7.553.310 94.617 1,25 Prozent 1979 7.545.540 92.012 1,22 Prozent 1980 7.553.326 92.442 1,22 Prozent 1981 7.584.094 92.693 1,22 Prozent 1982 7.564.185 91.339 1,20 Prozent 1983 7.559.635 93.041 1,23 Prozent 1984 7.563.233 88.466 1,17 Prozent 1985 7.566.736 89.578 1,18 Prozent 1986 7.572.852 87.071 1,15 Prozent 1987 7.576.319 84.907 1,12 Prozent 1988 7.594.315 83.263 1,09 Prozent 1989 7.644.818 83.407 1,09 Prozent 1990 7.710.882 82.952 1,07 Prozent 1991 7.798.899 83.428 1,07 Prozent 1992 7.882.519 83.162 1,05 Prozent 1993 7.928.746 82.517 1,04 Prozent 1994 7.943.489 80.684 1,01 Prozent 1995 7.953.067 81.171 1,02 Prozent 1996 7.964.966 80.790 1,01 Prozent 1997 7.971.116 79.432 0,99 Prozent 1998 7.982.461 78.339 0,98 Prozent 1999 8.002.180 78.200 0,97 Prozent 2000 8.020.946 76.780 0,95 Prozent 2001 8.063.640 74.767 0,92 Prozent 2002 8.100.273 76.131 0,94 Prozent 2003 8.142.573 77.209 0,94 Prozent 2004 8.201.359 74.292 0,90 Prozent 2005 8.254.298 75.189 0,91 Prozent 2006 8.282.984 74.295 0,89 Prozent 2007 8.307.989 74.625 0,89 Prozent 2008 8.335.003 75.083 0,90 Prozent 2009 8.351.643 77.381 0,92 Prozent 2010 8.375.164 77.199 0,92 Prozent 2011 8.408.121 76.479 0,91 Prozent 2012 8.451.860 79.436 0,94 Prozent 2013 8.584.926 79.526 0,92 Prozent 2014 8.584.926 78.252 0,91 Prozent 2015 8.700.471 83.073 0,95 Prozent 2016 8.772.865 80.669 0,91 Prozent 2017 8.822.267 83.270 0,94 Prozent 2018 8.858.775 83.975 0,94 Prozent 2019 8.901.064 83.386 0,93 Prozent 2020 8.944.000* 89.300** 0,99 Prozent

Statistik Austria (Bevölkerung jeweils zum 1.1. 1952-2019 und für das Jahr 2020; Jahresdurchschnittswerte liegen für die Jahre 1946-1951 vor; Sterbefälle 1946-2019 und Sterbefälle 2020).

Die Sterbefälle für das Jahr 2020 sind geschätzt: Die Zahl setzt sich zusammen aus dem amtlichen Stand zum 20. Dezember 2020 von 87.333 Sterbefällen und einer Schätzung für die verbleibenden noch nicht veröffentlichen elf Tage bis zum 31. Dezember, für die ein fortlaufender Wert eingesetzt wurde, der aus der Gesamtentwicklung errechnet wurde. Mögliche Abweichungen bleiben so minimal, dass sie keinen Einfluss auf die errechnete Sterblichkeitsrate haben können.