Steiermark 12. Jänner 2021 / 09:06

Polizisten wollten Frau verhaften, weil sie im Freien keine Maske trug

Es gibt weder ein Gesetz noch eine Verordnung, die vorschreibt, dass man in Österreich beim Spazierengehen im Freien eine Maske aufsetzen muss. Die Polizei wollte eine junge Steirerin wegen dieses „Deliktes“ aber trotzdem verhaften.

Massiver Polizeieinsatz gegen junge Frau

Es war ein Riesen-Polizeieinsatz am Sonntag in Deutschlandsberg in der Steiermark. Rund um eine junge Dame versammelten sich schwer bewaffnete Polizisten, die mit mehreren Autos zum Einsatzort fuhren. Verbrechen war keines zu sehen, aber eine Frau, die ohne Maske durch die Stadt spazierte. Als sie sich weigerte, eine Maske aufzusetzen, wurde sie mit Haft bedroht. Dass es nicht dazu kam, verdankt die Steirerin wahrscheinlich ihrer Freundin, die diese ungewöhnliche Amtshandlung mit filmte.

Dazu sei erwähnt: Die Frau ist aus gesundheitlichen Gründen von der Maskenpflicht befreit, was die Dame mit einem ärztlichen Attest auch nachwies, doch die Polizei ließ sich nicht davon abhalten, gegen sie vorzugehen. Die Polizisten nahmen ihre Daten auf und drohten mit Konsequenzen. Die Dienstnummer des Polizisten, der die Anzeige aufnahm, rückten die Beamten aber erst nach mehrmaligem Nachfragen heraus.

Stellungnahme der Landespolizeidirektion Steiermark

Auf Nachfrage von unzensuriert, warum die junge Frau aufgefordert wurde, eine Maske zu tragen und warum es einen so massiven Polizeieinsatz Deutschlandsberg gegeben hat, antwortete die Pressestelle der Landespolizeidirektion Steiermark:

Im Zusammenhang mit einer nicht ordnungsgemäß angemeldeten Versammlung am Freitag, 8.1.2021, in Deutschlandsberg ist es zu Anzeigen gegen mehrere Personen wegen des Verdachts von Verwaltungsübertretungen gekommen. Details dazu sind Gegenstand von Verwaltungsstrafverfahren bei der Bezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg und dürfen demnach aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht kommuniziert werden.

Diese nicht angemeldete Versammlung wurde – wie in solchen Fällen vorgesehen – von der Einsatzeinheit und von Bezirkskräften der Polizei begleitet und abgesichert.

Auf dem YouTube-Video ist aber von einer Versammlung nichts zu sehen, da wird lediglich eine junge Dame angehalten und von Beamten umzingelt. Wahrscheinlich wieder ein Einschüchterungsversuch im Auftrag des ÖVP-Innenministers Karl Nehammer, der ja hinter jeder Demo gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung Rechtsextreme und Staatsverweigerer vermutet.