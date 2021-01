Meinungsfreiheit 12. Jänner 2021 / 22:19

Heldenplatz-Demo setzt sich durch: Polizei genehmigt Anti-Corona-Wahnsinn-Protest am 16. Jänner

Eine für 16. Jänner am Heldenplatz geplante Kundgebung wurde ebenfalls untersagt.

Das schrieb der Kurier (noch dazu in nicht ganz sauberem Deutsch) in seiner Ausgabe vom 9. Jänner. Eine Falschmeldung, wie sich heute, Dienstag, herausstellte. Denn die Heldenplatz-Demo hat sich gegen die von ÖVP-Innenminister angekündigten Untersagungen durchgesetzt.

Verwundert über angebliche Untersagung im Kurier



Die Veranstalter berichten gegenüber unzensuriert von einem heutigen Termin bei der Landespolizeidirektion Wien, wo die Genehmigung erfolgte. Sie hatten bis dato auch noch keine Absage erhalten, waren selbst verwundert, als sie über die angebliche Untersagung im Kurier lesen mussten.

Veranstalter rechnen mit Abbruch wegen zu hohen Andrangs



Die Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung kann nun also, wie geplant, am kommenden Samstag um 14.00 Uhr am Heldenplatz stattfinden. Die Organisatoren rechnen zwar damit, dass die Veranstaltung aufgrund der erwartbaren hohen Teilnehmerzahl von der Polizei nach einigen Minuten aufgelöst werden dürfte, doch der Plan sieht einen darauffolgenden Spaziergang über den Ring vor.

Die Route soll vom Heldenplatz entgegen der Fahrtrichtung am Ring bis zur Urania verlaufen, anschließend soll der Protestmarsch entlang des Kais wieder zum Ring und zum Heldenplatz führen.

Unzensuriert bietet übrigens den Organisatoren von Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung eine Plattform zur Ankündigung ihrer Veranstaltungen an.