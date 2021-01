Coronavirus 15. Jänner 2021 / 15:33

Mikrobiologin: Coronavirus stammt wohl doch aus dem Labor

Die österreichische Mikrobiologin Rossana Segreto, Mitglied einer internationalen Forschergruppe, die sich mit den Umständen der Entstehung des Covid-Virus beschäftigt, erklärt in einem Interview mit der Presseagentur APA, dass das Virus doch in einem Labor entstanden sein könnte. Diese Möglichkeit sei aus politischen Gründen kaum untersucht worden, so die Spitzenwissenschaftlerin.

“Ich wünschte, ich hätte diese Zusammenhänge nie gefunden”

Große Freude hat die Wissenschaftlerin mit ihrer Erkenntnis nicht, wie sie betont:

Die Suche nach dem Ursprung des Virus ist politisch brisant, als Wissenschaftlerin möchte ich auch keinem Verschwörungstheoretiker in die Hände spielen, ich wünschte, ich hätte diese Zusammenhänge nie gefunden.

Trotzdem muss die Innsbrucker Forscherin eingestehen, dass alles auf eine Labormanipulation als Ursprung für die Pandemie hindeutet. Unrealistisch wäre das nicht, denn direkt im Epizentrum der ersten Ausbrüche in Wuhan liegt ein berüchtigtes Labor, in dem unter unprofessionellen Umständen an Corona-Viren geforscht wird.

Keine Fachzeitschrift wollte Erkenntnisse veröffentlichen

Dazu erhebt die Biologin schwere Vorwürfe:

Es gibt nach wie vor keinen wissenschaftlich nachvollziehbaren Beweis, dass sich der Erreger auf natürliche Weise entwickelte und nicht in einem Labor entstand.

Trotzdem habe man einen Laborunfall als Ursprung der Pandemie von Anfang an ausgeschlossen. Die Veröffentlichung der vom Forscherteam aufgestellten Erkenntnisse stellte sich, wenig überraschend, als schwierig heraus: Sieben wissenschaftliche Journale hätten die Publikation verweigert, erst das Fachjournal “BioEssays” veröffentlichte sie.