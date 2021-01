Coronavirus 15. Jänner 2021 / 21:17

23 Tote nach Corona-Impfung in Norwegen –13 davon wegen „Nebenwirkungen“

In Norwegen sind bisher 23 Menschen nach der Verabreichung der ersten Teilimpfung mit dem Serum von Biontech/Pfizer verstorben. Bereits in 13 Fällen wurden „Nebenwirkungen“ des Impfstoffs als Ursache festgestellt.

„Unbedenkliche Nebenwirkungen“ führten zum Tod

Es habe sich um an sich unbedenkliche und rasch abklingende Nebenwirkungen gehandelt, gab die norwegische Medizin-Agentur bekannt. Für sehr gebrechliche oder schwer kranke Menschen waren diese Reaktionen jedoch tödlich.

Dennoch betonte der Direktor der Agentur laut Kurier sofort, dass die Situation „nicht alarmierend“ sei und die Impfstoffe ein „sehr geringes Risiko“ hätten. Allerdings werde Menschen mit „schwerster Gebrechlichkeit“ nun von der Impfung abgeraten.

Auch in Österreich wird obduziert

Wie unzensuriert.at heute berichtet hat, werden auch in Österreich Personen, die kurz nach der Impfung sterben, obduziert. Die Gemeindeärzte wurden von den Bezirkshauptmannschaften in Niederösterreich darüber informiert. Bei zwei Todesfällen in Niederösterreich sei jedoch kein Zusammenhang mit der Impfung festgestellt worden, hieß es von Seiten der Landesregierung.