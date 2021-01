Corona-Demo 16. Jänner 2021 / 09:57

Kickl an mutige Demo-Teilnehmer: „Lacht die Gefährder der Grund- und Freiheitsrechte einfach aus!“

An „alle mutigen Bürger“, die heute, Samstag, an Kundgebungen gegen die schwarz-grünen Corona-Maßnahmen teilnehmen, richtet FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl eine Botschaft.

Ungeheuerliche Anschuldigungen Nehammers Richtung Demo-Teilnehmer

Kickl fordert die Demonstranten auf, sich durch Gewalt-Parolen oder Randale nicht provozieren zu lassen. Auch die Aussagen von ÖVP-Innenminister Karl Nehammer sollen sie einfach ignorieren.

Nehammer hat ja auf seiner offiziellen Seite des Bundesministeriums für Inneres (BMI) ungeheuerliche Anschuldigungen gegen die friedlichen Kundgebungsteilnehmer erhoben. Er schrieb auf Facebook:

Während Millionen Menschen in Österreich die Ausgangsbeschränkungen beachten und soziale Kontakte massiv reduziert haben, missbrauchen radikale Kräfte die Versammlungsfreiheit, um teilweise Verschwörungstheorien und extremistisches Gedankengut zu verbreiten. Dass die Menschen das Corona-Virus satt haben, darf nicht zum Geschäftsmodell für radikale Kräfte in Österreich werden.

Kickl: „Eskalationsversuch wäre in intakter Demokratie Rücktrittsgrund“

Auf diese Facebook-Nachricht vom Innenminister reagierte FPÖ-Klubobmann Kickl prompt – ebenfalls auf Facebook schrieb er:

Der amtierende Innenminister verunglimpft euch pauschal als „radikale Kräfte“, die das „Versammlungsrecht missbrauchen“ würden. In einer intakten Demokratie wäre eine solcher Eskalationsversuch durch den obersten Chef der Polizei ein Rücktrittsgrund. Aber wer auch die politische Verantwortung für vier Terror-Todesopfer aussitzt, von dem darf man sich da nichts erwarten.

Umso mehr bitte ich euch alle darum, trotz dieser ungeheuerlichen Provokation die Nerven zu bewahren! Nehammer gibt in seiner peinlich-aggressiven Polizeistaats-Pose alles, um die von der ÖVP herbeigesehnten Ausschreitungen zu provozieren. Tut ihm diesen Gefallen nicht und bleibt so friedlich, wie ihr es bei vielen hunderten Kundgebungen in den letzten Wochen und Monaten wart. Ignoriert diesen Gefährder der Grund- und Freiheitsrechte – oder lacht ihn einfach aus!