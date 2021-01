Schulen 24. Jänner 2021 / 10:54

Chaos endgültig perfekt: Radio Wien verbreitet Falschnachrichten über FFP2-Masken

Jetzt sind Schüler und Eltern total verunsichert. Entgegen der Auskunft vom Bildungsministerium verbreitet ORF–Radio Wien heute, Sonntag, die Nachricht, dass Schüler ab 14 Jahren ab Montag eine FFP2-Maske zu tragen haben.

“Einfache Nachrichten” offenbar falsch

Wörtlich hieß es in der Sendung „Einfache Nachrichten“, die im Rahmen der Kindersendung „WOW“ mit Rolf Rüdiger und Robert Steiner ausgestrahlt wurde:

An den Schulen gibt es weiterhin keinen normalen Unterricht. Derzeit sollten Kinder weiter zu Hause lernen und nicht in die Schule gehen. Trotzdem sind viele Kinder und Jugendliche in der Schule. Zum Beispiel weil die Eltern arbeiten müssen und selbst keine Zeit zum Aufpassen haben. Ab morgen gelten jedenfalls auch in der Schule wegen Corona neue Regeln: Auch dort müssen ältere Kinder ab 14 eine FFP2-Maske tragen. Diese Regel wird vermutlich auch gelten, wenn die Schule wieder richtig aufsperrt. Das wird in Wien und Niederösterreich frühestens in zwei Wochen sein. Davor sind ja auch noch die Semesterferien.