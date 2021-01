Coronavirus 25. Jänner 2021 / 22:21

Auch ORF-Generaldirektor zählt zu den unmoralischen Impf-Vordränglern

Auch der ORF hat in den vergangenen Tagen Bürgermeister, die sich beim Impfen vorgedrängt haben, beim Nasenring durch das Fernsehen gezogen. Dabei zählt der Staatsfunk selbst zu den unmoralischen Impfvordränglern.

Wrabetz verspricht in Mail frühere Imfpung für Mitarbeiter

Kritik daran übte Ferdinand Wegscheider in seinem satirischen Servus-TV-Wochenkommentar „Der Wegscheider“, der einen Zack-Zack-Bericht über eine Mitarbeiter-Mail von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz einblendete. Warbetz schrieb freudebringend:

In intensiven Gesprächskontakten mit dem Gesundheitsministerium dürfte es uns gelungen sein, den ORF als „kritische Infrastruktur“ in die Tranche II der Bundes-Impfstrategie zu bringen. Dies ist angesichts der Impfstoff-Zulassung in der EU (Erzeuger BionTech und Pfizer) von Bedeutung und sollte dazu führen, dass der ORF Ende Februar / Anfang März 2021 über eine ausreichende Dosenzahl verfügen wird.