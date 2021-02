Corona-Demo 3. Feber 2021 / 23:20

Lässt Nehammer bei nächster Corona-Großdemo Wasserwerfer gegen das friedliche Volk einsetzen?

Die Eskalationsstrategie von ÖVP-Innenminister Karl Nehammer gegen die tausenden friedlichen Corona-Demonstranten in Wien und ganz Österreich ging bisher nicht auf. Sogar (vermutlich verfassungswidrige) Demonstrationsverbote brachten nichts, im Gegenteil, nahezu 20.000 Menschen gingen gegen die Regierung auf die Straße, und das alleine in Wien. Nun könnte deshalb sogar der Einsatz von Wasserwerfern bei kommenden Demos drohen.

Drei Wasserwerfer für Cobra bestellt

Wie der Wochenblick exklusiv berichtete, rüstet Nehammer still und heimlich die Polizei mit schwerem Gerät auf. Darunter drei Wasserwerfer für die Spezialeinheit Cobra. Diese wollte der ÖVP-Innenminister so rasch wie möglich in Österreich haben. Bei den Fahrzeugen handle es sich um Industrielöschfahrzeuge, die extra für polizeiliche Einsätze gegen Demonstranten adaptiert wurden, berichtet der Wochenblick weiter.

Setzt Nehammer Wasserwerfer gegen Familien mit Kindern ein?

Drohen nun Zustände wie im europäischen Ausland, etwa in Holland, Deutschland, oder Frankreich, wo die Polizei ungeniert Wasserwerfer gegen Demonstranten einsetzt? Das fragen sich viele Beobachter.

Denn es könnte durchaus sein, dass Nehammer angesichts der weiter anwachsenden Proteste zu noch drastischeren Mitteln greifen lässt, um so die Menschen von ihrem Recht auf Versammlungsfreiheit und freie Meinungsäußerung abzuhalten. Und das würde den Einsatz von Polizeifahrzeugen mit Wasserwerfern gegen Frauen, Kinder, Pensionisten und andere friedliche Bürger bedeuten.