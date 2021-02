US-Wahl-2020 6. Feber 2021 / 16:23

Erstaunlicher “Time”-Bericht: “Hinter den Kulissen gab es eine Verschwörung” gegen Trump

Aktuell sorgt ein Beitrag in der Time, der Eindeutigkeit halber in Europa oft Time magazine genannt, für Aufsehen. In dem Artikel „Die geheime Geschichte der Schattenkampagne, die die Wahl 2020 gerettet hat“ der mit einer Auflage von mehr als drei Millionen Stück wöchentlich erscheinenden Zeitschrift geht es um nichts weniger als jene unlauteren Mittel, die mutmaßlich für den Wahlsieg des linken Kandidaten Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl im November 2020 sorgten.

Wörtlich ist von „Verschwörung“ die Rede

Überraschend ist dabei die Offenheit, wie erläutert wird, dass sich Millionäre der großen Tech-Giganten, demokratische Politiker, linke Aktivisten und Beamte lange vor der Wahl zusammengeschlossen, um mit allen Mitteln Donald Trumps Wiederwahl zu verhindern:

Hinter den Kulissen ereignete sich eine Verschwörung.

ARD-Korrespondent wird drei Mal zum Wählen eingeladen

In der Folge wurden in wahlentscheidenden Staaten die Wahlgesetze so geändert, dass sie den Demokraten halfen. Das entbehrte zwar einer gesetzlichen Grundlage, aber den Verfassungsbruch kümmert niemanden. Ebenso, dass Wahllokale verspätete Stimmzettel akzeptierten.

Man sandte Postkarten in mutmaßlich linken Hochburgen aus, um die Leute wissen zu lassen, dass sie ohne Anwesenheit wählen konnten, in einigen Staaten wurden Stimmzettel an jeden Wähler verschickt. So bekam auch der Leiter des ARD-Studios in Washington, Stefan Niemann, nach eigenen Angaben gleich dreimal Unterlagen für die US-Präsidentschaftswahl zugeschickt.

Gewinner stand schon vor Auszählungsende fest

Nach der Wahl wurde Biden umgehend zum Sieger erklärt:

Innerhalb weniger Tage nach der Wahl erlebten wir eine orchestrierte Anstrengung, den Gewinner zu salben, obwohl noch viele Schlüsselstaaten gezählt wurden.

Und dann der Schlüsselsatz: „In gewisser Weise hatte Trump recht.“ Recht offenbar mit seinen Vorwürfen, wie die jüngste Wahl in den USA abgelaufen ist.