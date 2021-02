ORF-Report 10. Feber 2021 / 15:03

Haimbuchner gibt ORF-Moderatorin Nachhilfe: Oberösterreich grenzt nicht an Tirol

Welches Glück, dass im ORF-Report gestern, Dienstag, FPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner Gast der Sendung war. Er konnte die Moderatorin Susanne Schnabl aufklären, dass Oberösterreich nicht an Tirol grenzt.

Schnabl sagte im Interview:

Haimbuchner unterbrach und stellte klar:

Wir grenzen nicht an Tirol. Wir grenzen an Salzburg, Niederösterreich und die Steiermark und im Norden an Tschechien und im Westen an Bayern!