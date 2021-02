Coronavirus 15. Feber 2021 / 19:19

Kurz-Freund Martin Ho hatte doch Recht: Regierung verlängert “Lockdown” bis Ostern

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) informierte heute, Montag, Presse und Bevölkerung über die weiteren Corona-Maßnahmen in Österreich. So werde es absehbar keine Öffnungsschritte beim “Lockdown” geben. Gastronomie, Hotellerie und Kultur bleiben weiter geschlossen, in den Schulen die Zwei-Tage-Woche aufrecht.

Die schwarz-grüne Regierung verlängert also den derzeitigen “Lockdown”. Lockerungen werde es frühestens „rund um Ostern“ geben.

Feiern zu Ostern verboten, zu Ramadan erlaubt

Das hatten wir schon vergangenes Jahr: Was zu Ostern den Österreichern verboten wurde, war zu Ramadan den Moslems in Österreich erlaubt. Plötzlich galten die Ausgangsbeschränkungen nur noch für den öffentlichen Raum, nicht für private Wohnungen, während Bundeskanzler Kurz höchst persönlich Familienfeste zu Ostern noch untersagt hatte. Pünktlich zu Beginn des moslemischen Ramadan hatte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) über eine Sprecherin das alles nur zu einem „Missverständnis“ erklärt.

Und nun heuer dasselbe. 2021 beginnt der Ramadan genau acht Tage nach Ostern, genau das Datum, das Kurz-Freund Martin Ho bereits am 13. Jänner als Ende des “Lockdown” zu nennen wusste.