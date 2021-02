Justiz 19. Feber 2021 / 14:18

Schwarze Serie: Nächster hochrangiger ÖVP-Politiker auf der Anklagebank

Gäbe es bei Parteienfinanzierung schon entsprechende Straftatbestände, müsste sich der halbe VP-Vorstand im “Häfen” treffen, sagte 2019 der Grünen-Chef Werner Kogler. Er wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass er diesen „halben VP-Vorstand“ später in der schwarz-grünen Regierung treffen würde.

Anklage wegen Untreue

Aber jetzt hört man vom Grünen-Chef und vorübergehenden Justizminister solche Töne nicht mehr, obwohl es eine regelrechte “schwarze Serie” gibt, in der ÖVP-Politiker entweder von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als Beschuldigte geführt werden (ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel), im Ermittlungsakt in der Causa „Wienwert“ vorkommen (ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer samt Ehefrau), oder jetzt, ganz aktuell, ÖVP-Bundesrat Harald Himmer wegen Untreue angeklagt wird.

Wie die Kronen Zeitung heute, Freitag, berichtet, steht ÖVP-Bundesrat und Ex-Alcatel-Manager Himmer schon bald als Angeklagter in einem Korruptionsprozess vor Gericht. Die Krone schreibt:

In dem Verfahren – das ein Nebenstrang der 2010 aufgeflogenen Telekom- bzw. Blaulichtfunk-Affäre rund um mutmaßliche Bestechung und Parteienfinanzierung ist – geht es um den Vorwurf, Alcatel habe 2006 und 2007 245.300 Euro für zwei „tatsächlich nicht werthaltige“ Studien bezahlt. Das Geld soll an die Firma Valora des Ex-Lobbyisten Peter Hochegger geflossen sein. Laut Staatsanwaltschaft Wien soll dieser dann 17.500 Euro an Himmer und weitere 10.000 Euro und ein Gemälde an einen Ex-Telekom-Manager übergeben haben.