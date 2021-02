Finanzminister 20. Feber 2021 / 14:35

Grünes Justizministerium nimmt zur Blümel-Hausdurchsuchung Stellung

Nach den anhaltenden Angriffen der ÖVP gegen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) nimmt das Justizministerium (BMJ), derzeit von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) in Vertretung der in Mutterschutz befindlichen Alma Zadic, zu den strafrechtlichen Ermittlungen gegen Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) neuerlich Stellung:

Der medial thematisierte Kalendereintrag „KURZ“, der sich für den 25. Juli 2017 im Terminkalender der persönlichen Assistentin des Johann Graf findet, war kein entscheidender Grund für die Anordnung der Hausdurchsuchung bei Finanzminister Mag. Gernot Blümel, MBA.

Dieser Termin wird in der Anordnung, die insgesamt 12 Seiten umfasst, lediglich am Rande in nur einem Satz erwähnt. Der Termin wurde von der WKStA nicht als rechtlich relevant für die Hausdurchsuchung betrachtet.