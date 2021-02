Bürgerplattform 27. Feber 2021 / 12:13

Bürgerbeteiligung einmal anders: Freie Liste präsentiert Zeller Ohrwaschl

In Wien-Favoriten ist die FPÖ für ihr „Blaues Ohr“ bekannt, mit dem Informationsstände auf Plätzen und entlang von Straßen stattfinden. Es soll zum Austausch mit der Bevölkerung dienen.

Mit Bürgern in Kontakt bleiben

Aufgrund der Corona-Krise fehlt vielen Bürgern der Kontakt zu den Bürgerbewegungen. Christoph Steiner, FPÖ-Fraktionsobmann im Bundesrat und in der Tiroler Marktgemeinde Zell am Ziller für die dortige freie Liste aktiv, hat daher das „Zeller Ohrwaschl“ präsentiert.

Ein Jahr lang wird das Ohrwaschl in Zell am Ziller zum Gespräch einladen und an unterschiedlichen Plätzen zur Verfügung stehen, so Steiner. Es handelt sich dabei um einen Postkasten, in den Notizen mit Wünschen, Anregungen und Kritik eingeworfen werden können.