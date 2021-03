Migrantengewalt 2. März 2021 / 09:54

Araber quälten Rollstuhlfahrer in Hamburg

Nachdem am Dienstagabend im Inselpark in Hamburg-Wilhelmsburg einen Rollstuhlfahrer grausam gequält wurde, fahndet die Polizei nach zwei bislang unbekannten Tätern.

“Der 32-Jährige war gerade im Begriff den Wilhelmsburger Inselpark in Richtung Kuckuckshorn zu verlassen, als er plötzlich von hinten von einem Mann umklammert wurde”, so Polizeisprecher Daniel Ritterskamp.

Später zerrte einer der Täter das wehrlose Opfer von hinten aus dem Rollstuhl, sodass der Behinderte auf den Hinterkopf fiel. Danach drückten ihm beide Täter eine brennende Zigarette an den Kopf.

Polizei tappt wie so oft im Dunklen

In weiterer Folge entrissen die beiden arabisch sprechenden Täter dem Opfer noch dessen Tasche, in dem sich neben einem Smartphone auch ein höherer Geldbetrag befand. Der Rollstuhlfahrer musste in Folge stationär im Krankenhaus behandelt werden. Eine Sofortfahndung nach den Tätern blieb erfolglos.

Einer der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, etwa 1,75 m große

35 bis 45 Jahre alt

sprach mit dem Mittäter auf Arabisch

dunkle Kleidung, dunkler Mund-Nasen-Schutz, trug Handschuhe

Zeugen werden aufgerufen sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 4286-56789 zu melden.