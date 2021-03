Coronavirus 3. März 2021 / 14:31

Ankündigung vom „Ausreisetesten“ verunsichert Städte und Bevölkerung

Müssen wir uns einem „Ausreisetest“ wie in Tirol unterziehen? Diese Frage stellen sich die Bewohner von Wiener Neustadt (NÖ), St. Johann im Pongau (Salzburg) und Hermagor (Kärnten). Denn in diesen Orten liegt die Sieben-Tage-Inzidenz von Corona-Infizierten bei mehr als 400.

Anschober sprach von Sicherheitsnetz

Der grüne Gesundheitsminister Rudolf Anschober kündigte Verschärfungen an, sollte die 400-Inzidenz-Grenze überschritten werden. Dort wolle man ein Sicherheitsnetz realisieren, unter anderem „Ausreisetestungen“, wie wir das schon aus Tirol kennen, durchführen. Ab wann, wurde aber nicht gesagt.

Hermagor von Ankündigung überrascht

Die Ankündigung von Anschober sorgte nicht nur in der Bevölkerung, sondern offenbar auch bei den Gemeinden für Verunsicherung. In Hermagor in Kärnten liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 664,7. Auf Nachfrage von unzensuriert teilte die Pressestelle mit, dass man bis dato keinerlei Infos bekommen habe, diese Regelung auch nur über die Medien kenne. Morgen, Donnerstag, soll es dazu ein Besprechung mit dem Land Kärnten geben, zuvor könne man nichts sagen.

“Ausreisetesten” in Wiener Neustadt frühestens ab 15. März

Besonders groß war die Aufregung in Wiener Neustadt, als man von der Ankündigung Anschobers erfuhr – übrigens auch nur aus den Medien. In Wiener Neustadt liegt die Sieben-Tages-Inzidenz zurzeit bei 408,1. Der Pressereferent der Stadtgemeinde informierte, dass man aufgrund der hohen Infiziertenzahlen weitere drei Teststraßen an neuralgischen Punkten installiert habe. Man wolle bis zum 15. März die Zahlen verbessern, sodass es dann zum „Ausreisetesten“ gar nicht kommen soll. Falls ja, wisse man noch nicht, wie die Kontrollen dann funktionieren würden, denn Wiener Neustadt sei eine große Stadt mit vielen Ausfahrten.