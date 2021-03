Alternative für Deutschland 3. März 2021 / 17:43

“Zufall” im Super-Wahljahr 2021: Medien bejubeln Verfassungsschutz-Vorgehen gegen AfD

Wie tagesschau.de heute, Mittwoch, mit unverhohlener Freude berichtete, ist die AfD nun ein Verdachtsfall für den vom CDU-Politiker Thomas Haldenwang geführten Verfassungsschutz. Die patriotische Partei, die seit Jahren das Ziel linker Hetze ist, hat nun ein weiteres Problem.

AfD sieht Entscheidung politisch motiviert

Während Medien und Altparteien nun feiern und die Partei als “unwählbar” bezeichnen, kündigt die AfD juristische Schritte an. Bundesvorsitzende Alice Weidel erklärte dazu auf “Twitter“:

Der #Verfassungsschutz agiert in der Frage der #AfD rein politisch. Das ist angesichts der Wahlen in Land und Bund in diesem Jahr besonders bemerkenswert. Gegen die ungerechtfertigte Einstufung der AfD werden wir selbstverständlich juristisch vorgehen.