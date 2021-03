Europäisches Parlament 4. März 2021 / 14:38

„Volkspartei demütigte Fidesz-Abgeordnete“: Hofer zeigt Verständnis für Orbáns Austritt aus EVP

FPÖ-Chef Norbert Hofer zeigt in einer Aussendung Verständnis für den Ausstieg Ungarns aus der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP). Hofer meint:

Hofer wünscht Ungarn bei seinen weiteren Bestrebungen nach einer Kurskorrektur in der EU alles Gute und ist davon überzeugt, dass die Kräfte der Vernunft jede Chance haben, bei kommenden EU-Wahlen zu einer bestimmenden Kraft zu werden.

Austritt wurde Mittwoch bekannt

Dass die Partei des ungarischen Premiers Viktor Orbán, Fidesz, aus der EVP-Fraktion im Europaparlament austritt, war gestern, Mittwoch, bekanntgeworden, nachdem die Fidesz-Vizevorsitzende Katalin Novák auf ihrem “Twitter”-Account das Schreiben von Orbán an EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CDU) veröffentlichte.

We will not let our MEPs be silenced or limited in their capacity to represent our voters. Tackling the pandemic and saving lives remains our number one priority. Therefore, following the adoption of new rules in the @EPPGroup, #Fidesz has decided to leave the Group. pic.twitter.com/WSx1PmtKQ8

— Katalin Novák (@KatalinNovakMP) March 3, 2021