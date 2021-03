USA 5. März 2021 / 11:49

Biden beleidigt Südstaatler: „Brauchen keine Neandertaler-Denkweise“

Die US-Bundesstaaten Texas und Mississippi hoben diverse Corona-Maßnahmen auf. Dafür gerieten sie unter anderem in die Kritik des neuen US-Präsident Joe Biden. “Ich denke, es ist ein großer Fehler. Schauen Sie, ich hoffe, jeder hat inzwischen erkannt, dass diese Masken einen Unterschied machen”, sagte Biden zur teilweisen Aufhebung der Maskenpflicht.

Bis Mai soll jeder Amerikaner geimpft sein

Obwohl der US-Präsident versprach, bis Mai jedem US-Amerikaner Impfstoffe zur Verfügung zu stellen, seien die Gesichtsmasken wichtiger denn je. In dem Zusammenhang sagte Biden:

Das Letzte, was wir brauchen, ist die Neandertaler-Denkweise, dass in der Zwischenzeit alles in Ordnung ist und man die Maske abnehmen, dass man sie vergessen könne. Es ist immer noch wichtig.